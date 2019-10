Messina, anziano si perde nel bosco: ritrovato dai Carabinieri

25 Ottobre 2019 15:25

Itala (Messina): anziano disperso nel bosco rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea

Nel primo pomeriggio di ieri, 24 ottobre 2019, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno rintracciato un pensionato 71enne che risultava disperso da alcune ore nell’area boschiva alle pendici del “Monte Scuderi”, impervia località montana peloritana.

Poco dopo le nove del mattino, un uomo ha allertato con una telefonata il numero unico di emergenza 112, segnalando di non riuscire più a ritrovare un amico con cui si era recato a cercare funghi e castagne. La ricerca era resa ulteriormente difficile dal fatto che l’uomo non aveva al seguito nessun telefono cellulare.

Immediati sono scattati i soccorsi che hanno coinvolto i militari dell’Arma ed il personale dei Vigili del Fuoco fino a quando, dopo alcune ore di ricerche ininterrotte, intorno alle 15.00, i Carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea lo hanno ritrovato in buone condizioni di salute mentre vagava disorientato nella zona boschiva della località Spuria nel Comune di Itala. L’anziano è stato sottoposto ad accertamenti sanitari ed affidato alle cure dei familiari.

