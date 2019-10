5 giorni all’addiaccio nei boschi, trovato sano e salvo l’anziano disperso nei Nebrodi: il Prefetto di Messina ringrazia i soccorritori

23 Ottobre 2019 17:37

Trovato sano e salvo l’oculista 74enne disperso nei boschi per cinque giorni: il Prefetto di Messina ringrazia tutto il personale impiegato nelle ricerche

Si sono concluse positivamente le ricerche del dr. Francesco Faro, smarritosi nei boschi di Caronia il 18 ottobre scorso. L’anziano è stato ritrovato stamattina dagli uomini del Corpo Forestale che lo hanno accompagnato presso l’Ospedale di Sant’Agata Militello per gli accertamenti medici del caso. Numerosi sono stati gli Enti e gli organi territoriali che hanno partecipato alle operazioni di ricerca, assicurando il più ampio e sinergico contributo operativo nell’ambito del Piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse attivato dalla Prefettura sabato scorso. Il Prefetto di Messina ha espresso vivo apprezzamento per la complessiva attività svolta e un sentito ringraziamento al personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale Regionale, dei Carabinieri, compreso il Nucleo dei “Cacciatori di Sicilia” di stanza a Sigonella, della Guardia di Finanza, dell’Esercito, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, del Soccorso Alpino Etna Sud, dell’Ente Parco dei Nebrodi, delle Unità Cinofile e a tutte le Organizzazioni di Volontariato intervenute sui luoghi.

