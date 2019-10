Messina, 70enne evade dai domiciliari: beccato dai Carabinieri e arrestato [DETTAGLI]

14 Ottobre 2019 18:35

Malvagna (Messina): evade dagli arresti domiciliari, arrestato dai Carabinieri. Confermata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari

Lo scorso 11 ottobre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina (Messina), hanno arrestato, in flagranza di reato, il 70enne T.C. ritenuto responsabile del reato di evasione, dal regime degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

I Carabinieri, durante un controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, non hanno trovato l’uomo all’interno della propria abitazione e, successivamente, lo hanno rintracciato sulla pubblica via ed arrestato in flagranza del reato di evasione.

Nella mattinata del 12 ottobre, l’uomo è stato tradotto dinnanzi al Giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri, confermando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

