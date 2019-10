Il presidente Mattarella riceve i vertici di Poste in Quirinale

29 Ottobre 2019 21:11

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del secondo incontro “Sindaci d’Italia” organizzato da Poste Italiane, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione di Sindaci appartenenti all’ANCI Piccoli Comuni, guidata dal Coordinatore Nazionale, Massimo Castelli e dal Presidente Nazionale UNCEM – Unione dei Comuni, delle Comunita e degli Enti Montani, Marco Bussone, e composta da Valentina Maculan, Sindaco di Carè (VI), Francesco Agnello, Sindaco di Villafrati (PA), Aldo Riva, Sindaco di Dizzasco (CO), Agnese Benedetti, Sindaco di Vallo di Nera (PG), Domenica Vespa, Sindaco di Villa Celiera (PE), Michele Di Maio, Sindaco di Calitri (AV). Erano presenti la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, l’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, e il Vice Direttore Generale, Giuseppe Lasco. Nel corso dell’ udienza sono stati illustrati gli obiettivi del nuovo piano di Poste Italiane per i piccoli Comuni.

