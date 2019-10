Polizia penitenziaria, il segretario Mastrulli (Fs-Cosp) in Sicilia: tappa anche al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto

15 Ottobre 2019 19:45

Il segretario della Fs Cosp in tour in Sicilia, Mastrulli sarà anche a Barcellona Pozzo di Gotto

Il FS-COSP atterra domani all’aeroporto di Catania. Domani mattina i delegati nazionali, i segretari regionali, provinciali del Comparto Sicurezza e Difesa della Polizia Penitenziaria accoglieranno in Sicilia il segretario Mastrulli.

In calendario prevede circa 15 tappe, tra cui gli Uffici del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziario e l’incontro con la Dirigente Generale del PRAP dottoressa Cinzia Calandrino, fissato per le ore 10.00 del 18 ottobre a Palermo, dove si chiuderà il tour sindacale della FS-COSP.

La visita in Sicilia, spiega il leader della FS-COSP, “si è resa necessaria dopo i gravi fatti di aggressioni e procedimenti disciplinari nei confronti degli agenti di Polizia Penitenziaria che prestano servizio nelle diverse strutture penitenziarie dell’Isola”.

“In Sicilia mancano oltre 1500 agenti di Polizia Penitenziaria”

“Il carico eccessivo di lavoro è stata scaricato unilateralmente sulle spalle della Polizia Penitenziaria, lasciata sola dalle Istituzioni. Mancano circa 12.000 Agenti nel Corpo della Polizia Penitenziaria e i compiti istituzionali rispetto al 2001 sono quadruplicati, come il carico di lavoro e le responsabilità derivanti dalla vigilanza dinamica. Nelle carceri un solo agente controlla nei turni serali e notturni: si tratta di circa 300 reclusi, quando tutto va bene. Sono oltre 3.400 le aggressioni in questi ultimi due anni, solo quest’anno 2.800. Sono 140 i suicidi nel ventennio trascorso e 10 nell’ultimo biennio. Nelle ultime 48 ore sono avvenuti due suicidi: uno a Piacenza l’altro in Puglia a Ortanova (FG). Le turnazioni degli agenti vengono oramai programmate e pianificate su tre quadranti lavorativi da 8, 10, 12 e anche 15 ore continuative; la legge prevede turni sui quattro quadranti a sei ore. Difetta anche la Formazione del personale e la preparazione Tecnico teorico Pratica dell’uso delle Armi: molti Agenti in Italia sono oltre 8 anni che non vengono portati sui Poligono di Tiro. Violati ccnl, AQN,PIR e PIL. Le amministrazioni non rispettano gli accordi, dimenticano i diritti e calpestano il benessere degli agenti. Noi della FS-COSP siamo il vero Sindacalismo del rinnovamento, siamo ogni attimo, 0gni giorno, sempre vicini ai lavoratori e sentiamo sulla stessa nostra pelle le sofferenze dei lavoratori. In Sicilia mancano oltre 1500 agenti di Polizia Penitenziaria“– dice Mastrulli.

Il 17 ottobre alle 12:30 Mastrulli sarà fuori dai cancelli del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto e incontrerà i giornalisti.

