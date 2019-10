Massimo Ranieri in concerto: tappa anche a Barcellona Pozzo di Gotto, rinviata la data a Marsala 

4 Ottobre 2019 16:58

Dopo un tour trionfante in tutti gli Stati Uniti e in Canada continua Sogno e Son Desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri che si rinnova in una nuova versione. Tappa anche a Barcellona Pozzo di Gotto. Rinviata la data a Marsala, ecco come ottenere il rimborso del biglietto

Per sopraggiunti e inderogabili impegni cinematografici di Massimo Ranieri, la data del 24 gennaio al Teatro Impero di Marsala è stata rinviata alla nuova data del 17 aprile 2020, in collaborazione con il Comune di Marsala.

I biglietti acquistati restano validi per il nuovo spettacolo, tutti coloro che desiderano richiedere il rimborso del biglietto possono procedere come da informativa in allegato.

Resta confermato lo spettacolo di sabato 25 gennaio 2020 al Teatro Metropolitan di Catania (ore 21.00), biglietti in prevendita nei circuiti abituali.

Rimborso biglietti

Il rimborso potrà essere richiesto presso il Punto Vendita in cui è stato effettuato l’acquisto entro e non oltre il 29 gennaio 2020. I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i nostri Call Center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo unicamente le commissioni di servizio e gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati.

Il rimborso dei biglietti dev’essere richiesto telefonicamente tramite i nostri Call Center 892101 oppure scrivendo all’indirizzo email ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 29 gennaio 2020.

Biglietti acquistati con spedizione tramite corriere espresso:

Il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 29 gennaio (data timbro postale) presso:

TicketOne S.p.A.

Via Vittor Pisani 19

20124 Milano

C.a. Divisione Commercio Elettronico

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partite dal ricevimento della raccomandata e dalla verifica del suo contenuto. La visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Massimo Ranieri in concerto: due nuove date ad Aprile in Sicilia

RAGUSA – Sabato 18 aprile 2020 al Teatro Tenda, ore 21 (in collaborazione con il Comune di Ragusa)

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – Domenica 19 aprile 2020 al Teatro Mandanici, ore 21

I biglietti per gli spettacoli del 17, 18 e 19 aprile saranno disponibili da domani 5 ottobre.

Sogno e son desto 500 volte

Dopo un tour trionfante in tutti gli Stati Uniti e in Canada continua Sogno e Son Desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri che si rinnova in una nuova versione. E continua così il meraviglioso viaggio dell’istrionico artista insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.

Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma.

Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso in un nuovo contesto scenografico. Ospite dello spettacolo il ballerino Giorgio De Bortoli, lo storico insegnate di Tip Tap di Massimo Ranieri.

Orchestra formata da: Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Andrea Pistilli (chitarra classica), Tony Puja (chitarra elettrica), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica). Maestro di Tip Tap Giorgio De Bortoli. Organizzatore Generale: Marco De Antoniis.

Valuta questo articolo