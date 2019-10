7 Ottobre 2019 19:35

Allerta Meteo arancione: domani martedì 8 ottobre scuole chiuse a Catania e ad Acireale

Vista l’allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di martedì 8 ottobre il sindaco di Catania ho disposto la chiusura delle scuole per domani. Domani gli istituti scolastici resteranno chiusi anche ad Acireale e in vari comuni della provincia di Messina.

