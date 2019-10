A Reggio Calabria un pomeriggio all’insegna dell’amore: arriva la Marcia degli Abbracci

12 Ottobre 2019 15:13

A Reggio Calabria arriva la Marcia degli Abbracci: chi riceverà un abbraccio dovrà ricambiarlo abbracciando un’altra persona

A Reggio Calabria arriva la “Marcia degli Abbracci”, l’evento promosso da Abbracci gratis Italia free Hugs. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare una catena di abbracci in città. Ogni passante che riceverà un abbraccio doverà “ricambiare” abbracciando un’altra persona. La marcia degli abbracci si svolgerà domani 13 Ottobre alle ore 18:30, si partirà dalla stazione lido e percorrendo il lungomare si salirà sul corso Garibaldi per poi tornare al punto di partenza.

Siete pronti per donare e ricevere tantissimi abbracci?

