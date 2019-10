Manovra: stime governo, con bonus Befana platea carta credito raddoppierà**

22 Ottobre 2019 01:14

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – La platea degli italiani che usa la moneta elettronica potrebbe raddoppiare, passando dagli attuali 6-7 milioni di utenti a 15 milioni. Questa la stima del governo, che sta lavorando al cosiddetto bonus Befana e, più in generale, alle misure per favorire l’uso di Pos e carte di credito. Le risorse a disposizione restano 3 miliardi, che si tradurrebbero in un bonus tra i 300 e i 500 euro che, viene fatto notare dopo il vertice di maggioranza, dipenderà anche dalla platea.

Valuta questo articolo