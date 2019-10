Manovra: Siri a Conte, ‘estendere flat tax a partite iva fino a 100 mila euro’ (3)

20 Ottobre 2019 20:04

(Adnkronos) – Per Siri andrebbe esteso anche alle partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato la flat tax: “vale il concetto espresso sopra, con l’aggiunta dell’opportunità di vedere realizzato in prospettiva un allineamento normativo che stabilizzi tutto il settore. Di questo ne gioverebbero i lavoratori, ma anche l’Amministrazione Finanziaria dello Stato che può programmare meglio i propri budget e instaurare un rapporto sano di reciproca fiducia con i contribuenti”.

Ma non solo. Per Siri sarebbe auspicabile anche una flat tax al 15% per tutte le famiglie fino a 65 mila euro di reddito lordo: “questo – spiega – darebbe un impulso enorme ai consumi e alla ripresa economica. Sarebbe finalmente un antibiotico capace di curare la malattia della recessione e non una semplice aspirina che può solo tenere sotto controllo i sintomi, che a breve si ripresenteranno peggiori di prima. Dieci milioni di famiglie potrebbero giovare di un risparmio fiscale direttamente proporzionale al numero dei figli e indirettamente proporzionale al reddito così da garantire la progressività prevista dall’Art. 53 della nostra Costituzione. Si tratterebbe di spostare l’asticella del Deficit dal 2,2% al 2,8%, prevedendo un costo iniziale per l’Erario di 13 miliardi. Sarebbe la prima volta in assoluto che prenderebbe forma una coraggiosa riforma del sistema tributario che non abbia a che fare con bonus e prebende varie, che riguardano di più i provvedimenti di Welfare che non quelli Fiscali. In fondo le imposte si dovrebbero ridurre a chi le paga, non a chi già non le paga o ne paga pochissime”.

Il ritorno di tale riforma fiscale, aggiunge Siri, “darebbe subito i suoi frutti positivi sia con maggiori entrate tributarie derivanti dai consumi (gettito IVA), sia più generalmente sollecitando i consumi interni attraverso un meccanismo di programmazione economica per le famiglie di tenore stabile e non incerto, come lo sono i vari provvedimenti presi fino ad oggi. Non va sottovalutata per niente la ricaduta positiva anche in termini di programmazione economica della stabilità e della certezza della norma in materia fiscale, soprattutto quando questa rappresenta uno stimolo all’economia”.

