Manovra, Renzi sfida il Governo: “Quota 100 ingiusta va canellata”

18 Ottobre 2019 14:58

Manovra, Renzi: “Quota 100 ingiusta, presenteremo emendamento per cancellarla”

Matteo Renzi sfida il Governo e annuncia un emendamento per eliminare Quota 100. “Domani mattina partiamo con la presentazione del Family Act, con Elena Bonetti. E spiegheremo perché secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno gli altri”, afferma il leader di Italia Viva.

