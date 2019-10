Manovra: 1,7 miliardi di risparmi in più da “Quota 100” in 3 anni

30 Ottobre 2019 11:38

Manovra, per “Quota 100” si prevedono 300 milioni di risparmi nel 2020, 900 nel 2021 e 500 nel 2022

Un doppio meccanismo di “freezing” a garanzia della tenuta dei conti: nella bozza della Manovra, infatti, oltre al blocco di spese per 1 miliardo, si aggiunge anche un accantonamento specifico per Quota 100. Si prevedono infatti per il prossimo triennio altri risparmi per 1,7 miliardi in totale (300 milioni nel 2020, 900 nel 2021, 500 nel 2022) a garanzia dei quali vengono accantonate risorse equivalenti. Si prevedono poi due monitoraggi l’anno, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre, per liberare i fondi accantonati una volta perseguiti i risparmi.

