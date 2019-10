14 Ottobre 2019 20:33

Roma, 14 ott.(AdnKronos) – Il consiglio dei ministri fissato per domani alle 21, a quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di Bilancio, ovvero una sintesi della legge di bilancio che entro domani a mezzanotte dovrà essere inviata all’Europa. Il decreto fiscale e l’articolato complessivo della manovra dovrebbero essere approvati in un successivo Cdm che si terrà, con ogni probabilità, lunedì 21.

Valuta questo articolo