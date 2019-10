Manovra, spunta nodo sulle missioni all’estero. Forza Italia con Cannizzaro chiede al Governo: “dove trova questi 400 milioni in più?”

31 Ottobre 2019 16:49

Manovra: la nota di Francesco Cannizzaro e Maurizio D’Ettore, deputati di Forza Italia

“Oggi l’Istat in audizione in Commissione Bilancio a Montecitorio ha certificato un’eccedenza di spesa di 400 milioni sulle missioni internazionali che deve essere contabilizzata nel 2019 e non nel 2020, come è sempre avvenuto nel passato. L’analisi dell’Istat ci impone di approfondire e chiedere a Guerini, Gualtieri e al governo dove pensano di trovare 400 milioni per coprire questa voragine. Non vorremmo che aumentassero altri balzelli in questa legge di bilancio per disattenzioni e sciatteria“. Lo affermano, in una nota congiunta, Francesco Cannizzaro e Maurizio D’Ettore, deputati di Forza Italia.

Valuta questo articolo