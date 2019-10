Manovra: fonti Mef, da norma auto aziendali escluse veicoli a fini commerciali

31 Ottobre 2019 21:35

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – La norma relativa alle auto aziendali in fringe benefit inserita nella manovra di bilancio esclude del tutto i veicoli utilizzati a fini commerciali. E’ quanto riferiscono fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alla questione della norma sulle auto usate come fringe benefits.

Per le auto ibride ed elettriche la quota imponibile, si rileva, resterà come adesso al 30% del valore convenzionale, mentre per tutte le altre la quota sarà al 60% (come la media Ocse). Per le vetture superinquinanti la quota salirà invece al 100%.

