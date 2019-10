Manovra: Di Maio, ‘va bene pos e tetto contante ma no regali a banche’

16 Ottobre 2019 21:27

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Per carità, ogni altro strumento”, oltre al carcere per i grandi evasori, “utile a combattere l’evasione fiscale, è ben accetto. Va bene il pos, va bene il tetto al contante, va bene tutto, però lasciatemi dire che ogni misura va adeguata alle peculiarità dell’economia italiana, al nostro tessuto economico/commerciale”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

“Le cose vanno fatte con intelligenza e senza lasciarsi andare in slogan o campagne mediatiche. Perché un conto è la lotta all’evasione, che il MoVimento per primo porta avanti da anni, e un conto è fare regali alle banche o alle multinazionali”, sottolinea.

