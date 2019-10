16 Ottobre 2019 21:30

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Credo che per cambiare il Paese sia indispensabile muoversi sempre con priorità. Per il MoVimento 5 Stelle di priorità da inserire in legge di bilancio ce ne erano diverse, come l’assegno unico familiare, gli investimenti green, il mantenimento di Quota 100, l’abolizione del super ticket. Ognuna di queste misure sarà dentro la manovra e lo considero un ottimo risultato”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

Valuta questo articolo