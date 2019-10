Manovra: da Conte appello a unità, ‘è P.chigi luogo chiarezza’

29 Ottobre 2019 21:42

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – ‘E’ Palazzo Chigi, questa sede, il luogo deputato a fare chiarezza. E’ qui che dovete avanzare i vostri dubbi, sulla manovra o su altro, per un lavoro che sia davvero di squadra e nel segno dell’unità, lasciando che le polemiche non trovino dimora sui giornali gettando ombre sul governo e sul lavoro di ciascuno”. E’ un vero e proprio appello all’unità, raccontano fonti di governo all’Adnkronos, quello che il premier Giuseppe Conte ha rivolto alla ‘squadra’ riunita a Palazzo Chigi per il vertice di maggioranza sulla manovra.

Una riunione, raccontano, che si è svolta in un clima di affiatamento, nonostante la scottante delusione della coalizione in Umbria. Decisive le parole del presidente del Consiglio, che ha ridato carica allo spirito di squadra, in un vertice che ha messo a segno un’intesa decisiva sulla manovra: domani l’ultima riunione per chiudere il testo definitivo.

