Manovra: Cisl, ‘quota 100 va confermata, non va toccata’

13 Ottobre 2019 21:41

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 deve essere confermata. Senza modificare nulla e senza allungare le finestre, altrimenti chi ha già dato il preavviso di dimissioni che fa? E se l’azienda o la Pa non lo ‘riprende’? Rimane senza stipendio e pensione per mesi in attesa?”. Così in una nota il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga responsabile della previdenza.

“Bisogna smetterla di giocare sulla pelle delle persone continuando a creare incertezza e sfiducia, affrontando seriamente le esigenze di flessibilità dei lavoratori italiani e in particolare delle donne, giovani, lavoratori gravosi e pensionati fin dalla legge di bilancio all’esame del Governo in queste ore”, conclude.

