Manovra: cashback al 19% e direttamente da banche

22 Ottobre 2019 01:02

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Sarà fissato al 19% il cashback studiato dal governo per incentivare l’uso di moneta elettronica. E si lavora, spiegano fonti di Palazzo Chigi, per fare in modo che le risorse vengano stanziate attraverso i circuiti Visa, Mastercard, ecc.. Il governo sta lavorando a una soluzione di questo tipo, per alimentare il bonus befana -da stanziare a gennaio 2021- senza dover tenere da parte scontrini e ricevute, ma mettendo in piedi un ‘sistema centrale’ che consenta di stanziare il bonus befana in modo diretto.

