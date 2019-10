Maltrattava la madre malmenandola: figlio violento arrestato in Calabria

5 Ottobre 2019 09:46

Maltrattava la madre malmenandola: figlio violento arrestato a Gerocarne. La donna aveva ematomi ed escoriazioni

Nel corso della giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro hanno ricevuto una telefonata di aiuto da parte di signora ultrasettantenne che lamentava percosse ricevute da parte del figlio. I militari sono da subito intervenuti per verificare la situazione; ivi giunti, constatavano la presenza del figlio 46enne, originario di Torino, ma residente nel comune di Gerocarne che, alla presenza dei militari, continuava ad inveire contro l’anziana madre. I militari, inoltre, si accorgevano subito dei vari ematomi e delle escoriazioni presenti sull’anziana signora. Inizialmente cercavano di placare l’ira del figlio fino a quando lo stesso non ha cercato di scagliarsi nuovamente contro la genitrice: in questo frangente i militari si frapponevano tra lui e l’anziana evitando il peggio. Visto ciò, ed in considerazione dei precedenti del 46enne, i militari procedevano al suo arresto in flagranza di reato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Sono in corso ancora accertamenti volti a comprendere le motivazioni che hanno portato a tale comportamento violento. Lo stesso veniva ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia, per la successiva convalida.

Valuta questo articolo