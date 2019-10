Maltrattamenti in famiglia, pregiudicato di Messina finisce in cella: deve scontare 3 anni

25 Ottobre 2019 15:33

Un arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione per un pregiudicato 56enne a Messina: l’uomo era già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale ed era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea hanno arrestato il 56enne pregiudicato D.B.S., in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, nell’agosto del 2016 era stato arrestato dai Carabinieri di Scaletta Zanclea con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Riconosciuto colpevole e condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, doveva ancora scontare la pena.

Ieri i militari della stazione di Scaletta Zanclea lo hanno arrestato e condotto in carcere.

