Maltempo: Zaia, ‘per il dopo Vaia ci aspettiamo un mld di euro da Roma’ (2)

(AdnKronos) – Ma secondo Zaia dovranno giungere ulteriori risorse dallo Stato per consentire al territorio di ripartire: “La promessa sulla carta da parte di Roma e’ di avere un miliardo di euro in tre anni, stiamo facendo i conti mancheranno ancora delle cifre per chiudere bene la partita anche perché abbiamo 100 mila ettari di bosco interessato dei quali 28 mila letteralmente rasi al suolo”. “Quella del ristoro dei danni prodotti da Vaia è una partita complicata – ha spiegato il presidente del Veneto – soprattutto per l’impegno che implica nello spostare i molti detriti, parliamo di 25 mila camion di detriti per intenderci… Siamo stati molto veloci rispetto alle tempistiche che ci avevano dato, visto che noi a settembre avevamo già appaltato i 377 milioni. Direi cha a fine 2020 vedremo l’80 per cento delle opere già sistemate”.

“Il pubblico funziona da noi – ha concluso Zaia- e per questo chiediamo l’autonomia che è sinonimo di assunzione di responsabilità che siamo in grado di esercitare, del resto non ci sarebbe un veneto disposto a cedere la sanità, gestita dalla Regione, a Roma.

