Maltempo in Sicilia: cancellati treni storici del gusto

26 Ottobre 2019 13:37

Maltempo in Sicilia, i viaggiatori che hanno già acquistato il biglietto del treno storico possono ottenere il rimborso nelle biglietterie di Trenitalia

A causa della violenta ondata di maltempo che ha danneggiato alcuni tratti della linea Siracusa – Gela – Canicatti’, Il treno delle dolcezze iblee d’autunno, da Catania per Scicli e Modica e il Treno delle scacce iblee e del cioccolato modicano, da Siracusa per Ragusa e Modica – previsti per domenica 27 ottobre – sono cancellati. I viaggiatori che hanno gia’ acquistato il biglietto del treno storico possono ottenere il rimborso nelle biglietterie di Trenitalia. In alternativa, possono scegliere di partecipare al treno storico straordinario che si effettuera’ il prossimo 8 dicembre, in occasione di Chocomodica 2019.

