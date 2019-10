Maltempo a Messina, a San Michele torna l’incubo alluvione: paura tra i residenti per il torrente in piena. Strade allagate e disagi in tutta la città

3 Ottobre 2019 20:12

Violento acquazzone a Messina: paura a San Michele per il torrente in piena, intervengono i Vigili del Fuoco

Violento nubifragio questo pomeriggio a Messina. Nella città dello Stretto la pioggia ha creato pesanti disagi specialmente nel villaggio di San Michele, dove il torrente è straripato rischiando di trascinare via le auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i residenti. Quelle di questo pomeriggio, purtroppo sono scene già viste nel villaggio: ad ogni pioggia a San Michele, dove sono caduti 66mm di pioggia, ritorna il terrore che le case possano essere travolte dal fango. I residenti da tempo chiedono che si intervenga per mettere in sicurezza il territorio, nel quale, ricordiamo, esiste una sola via d’accesso (e di fuga), cioè quella che costeggia il torrente.