Malattie della tiroide: esperti a confronto a Reggio Calabria

3 Ottobre 2019 18:01

A Reggio Calabria il convegno medico scientifico Endocrinologia dello Stretto

Si svolgerà in Calabria nei giorni 4 e 5 ottobre, il Convegno medico scientifico “Endocrinologia dello Stretto” giunto quest’anno alla seconda edizione. Lo scopo dell’evento è quello di sollecitare l’attenzione dei Medici di medicina generale e gli specialisti verso quadri sintomatici, per lo più frequenti, considerandoli come possibili segni iniziali di malattie della Tiroide. Responsabili scientifici del convegno i dottori Ernesto Giordano e Roberto Fava. Presidente del Congresso il prof. Domenico Cucinotta. L’inizio è previsto il 4 ottobre alle ore 9:45 all’Auditorium Nicola Calipari del Consiglio Regionale della Calabria per la Sessione Scuola- Sanità- Salute. Interverrano il dr. Ernesto Giordano Responsabile endocrinologia e diabetologia Casa della Salute di Scilla; il dott. Nicola Irto Presidente del Consiglio Regione Calabria; il dott. Maurizio Piscitelli Dirigente Ufficio VI USR Calabria – Ambito territoriale di Reggio Calabria – la dott.ssa Giuseppina Princi Dirigente Scolastico Liceo Scientifico L. da Vinci di Reggio Calabria. Tra gli argomenti oggetto della sessione dei lavori la biomedicina nella scuola: ieri, oggi e domani. Il convegno proseguirà nel pomeriggio ed il giorno dopo presso la sala congressi dell’Hotel Krataiis.

