24 Ottobre 2019 11:22

Locri: istituito il servizio di “Pronto Intervento” della Polizia Locale, un nuovo interessante servizio a disposizione dei cittadini

E’ stato istituito dall’Amministrazione Comunale di Locri un nuovo ed interessante servizio che porterà i cittadini locrese a dialogare senza alcun tipo di filtro direttamente con la Polizia Locale, e più specificatamente con l’Agente di Polizia che in quel momento è in servizio all’interno del territorio comunale. Infatti, attraverso il servizio di “Pronto Intervento Polizia Locale” al numero 340.7409525, il cittadino, nella fascia oraria che va dalle 07:30 alle 19:30, potrà contattare i Vigili Urbani comunali per segnalazioni, richiesta intervento, o semplici informazioni che hanno carattere d’urgenza. Un modo per avvicinare i cittadini alla Polizia Locale, in un’ottica di interazione positiva e fruttuosa per tutti quanti. Così il Sindaco Giovanni Calabrese, che ha espresso il proprio pensiero attraverso il suo profilo ufficiale Facebook: “Pronto Intervento Polizia Locale. Da domani rintracciare la Polizia Municipale sarà certamente più semplice. Con questa iniziativa viene meno quella barriera di comunicazione tra cittadini e Polizia Locale. Il servizio è garantito nell’orario di lavoro dalle 07.30 alle 19.30. Tutti i cittadini potranno rintracciare gli agenti in servizio con una semplice telefonata. Presto verranno installati i cartelli in città con il numero del Pronto Intervento Polizia Locale. Consigliamo intanto a tutti i cittadini di memorizzare sul proprio telefono cellulare il numero

3407409525 Pronto Intervento Polizia Locale”.

