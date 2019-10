Lirica: assessore Sicilia, ‘a marzo porteremo tour Massimo in Giappone’

12 Ottobre 2019 12:38

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – “Le istituzioni devono stare al fianco della cultura e dei teatri, non solo dando un contributo economico ma facendo rete. E noi lo faremo da marzo, con un grande evento in Giappone, all’ambasciata di Tokyo, dove presenteremo il tour del Teatro Massimo”. Lo ha annunciato l’assessore al Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia Manlio Messina partecipando questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della Stagione 2020 del Teatro Massimo di Palermo.

“Io ho la convinzione – ha aggiunto l’esponente del governo Musumeci – che i teatri vanno sostenuti, salvati come dovrò fare a breve, ma anche fare rete e questo significa anche abbassare i costi. Sono felice di stare al fianco di questa istituzione e spero che questo teatro possa essere punto di riferimento non solo in Sicilia ma anche a livello internazionale”.

