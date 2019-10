Leopolda: sul palco con Renzi 4 ragazze, tutte ex-Direzione Pd

18 Ottobre 2019 22:22

Firenze, 18 ott. (Adnkronos) – “Ho perso la mamma nel terremoto di Amatrice, e ho perso la casa. Mi dicono di venderla ma non voglio, voglio ricostruirla e magari farci un bed and breakfast e chiamarlo ‘da Rita’ , intitolato alla mamma”. Cosi’ Benedetta, 27 anni, di Roma, raccontando la sua storia dal palco della Leopolda. Benedetta, è una delle quattro ragazze, insieme ad Arianna, Tania e Jessica, chiamate da Matteo Renzi a raccontare le loro storie. Tutte e quattro hanno appena lasciato ruoli di direzione nel Pd locale per passare a Italia Viva. “Benedetta – ha detto Renzi – è una ragazza che fa politica da tanti anni, che è stata segnata da un evento tragico, come tanti nostri concittadini, ma che ricostruirà quella casa

