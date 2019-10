Risale la disoccupazione, persi 60 mila posti di lavoro tra luglio e settembre

31 Ottobre 2019 12:19

Lavoro: il tasso di disoccupazione giovanile sale di 1,1 punti percentuali a settembre su agosto, portandosi al 28,7%

Risale la disoccupazione in Italia tra Luglio e Settembre. E’ quanto emerge dall’Istat: “dopo la crescita dell’occupazione registrata nel primo semestre dell’anno e il picco raggiunto a giugno, a partire da luglio i livelli occupazionali risultano in lieve ma costante calo, con la perdita di 60 mila occupati”. “A settembre – spiega l’istituto – il tasso di disoccupazione torna a salire, attestandosi al 9,9%, dal 9,6% di agosto (+0,3 punti percentuali). Su base mensile le persone in cerca di lavoro sono in aumento (+3,0%, pari a +73 mila). Mentre il tasso di disoccupazione giovanile sale di 1,1 punti percentuali a settembre su agosto, portandosi al 28,7%”.

Valuta questo articolo