Lavoro, Calabria: “il Reddito di Cittadinanza ha fallito, il M5S lo ammetta”

31 Ottobre 2019 11:24

Reddito di Cittadinanza: la nota della deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria

“Disoccupazione giovanile in forte crescita tra agosto e settembre: ecco il risultato delle politiche per il lavoro monopolizzate dalla visione assistenzialista del Movimento 5 Stelle con il suo prodotto peggiore: la mancia di Stato, alias il reddito di cittadinanza“. Lo afferma la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “In questi mesi – prosegue – abbiamo assistito ad un elenco di disastri legati al sussidio tanto caro ai grillini: il beneficio andato a brigatisti e spacciatori, circa il 40% di chiamate dei centri per l’impiego rimaste senza risposta da parte dei percettori del reddito, un gran numero di erogazioni fatte a chi non ne aveva titolo e che andranno sospese. Gli 8 miliardi della misura, come Forza Italia ha sempre sostenuto, devono essere destinati ad altri interventi, a cominciare da un serio taglio del cuneo fiscale sul lavoro, quello si’ in grado di aiutare le imprese a creare nuova occupazione. L’ostinazione del M5S, con la complicita’ del Pd e di Iv, su un reddito di cittadinanza che ha chiaramente fallito e’ inaccettabile“, conclude.

