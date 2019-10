23 Ottobre 2019 14:43

Acqua a Capo d’Orlando: disagi per lavori alla condotta in zona San Martino

Per consentire lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione alla condotta idrica, a partire dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, potrebbero registrarsi disagi nell’erogazione dell’acqua in alcune parti di contrada San Martino fino alla zona del cimitero comunale di Capo D’Orlando.

L’Amministrazione Comunale si scusa con la popolazione per i disagi.

