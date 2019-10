L’Associazione Attendiamoci ONLUS organizza il quarto evento di rendicontazione del progetto dal titolo “Il ponte sullo stretto: Reggio Calabria-Milano”

28 Ottobre 2019 11:28

Reggio Calabria: l’Associazione Attendiamoci ONLUS in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano, organizza il quarto evento di rendicontazione del progetto dal titolo “Il ponte sullo stretto: Reggio Calabria-Milano”

Il tema “L’utilizzo dei beni confiscati al servizio dei giovani: Via Massena 4, un anno di fatti educativi” esprime già il contenuto dell’incontro: un’occasione per presentare alla comunità tutta le attività svolte da Attendiamoci a beneficio dei giovani, attraverso il recupero e l’utilizzo di un bene confiscato alla criminalità organizzata a Milano.

Via Massena 4 nasce dall’idea progettuale di Attendiamoci ONLUS “Il ponte sullo stretto: Milano – Reggio Calabria”. Il progetto mira ad intervenire efficacemente sui bisogni dei giovani italiani attraverso una serie di azioni utili a creare un centro di studio, di sperimentazione, di ricerca, e di attività sociali che coinvolga particolarmente gli studenti universitari provenienti da zone ad alta densità mafiosa. Il progetto, che si va realizzando nel bene confiscato a Milano, prevede diverse attività, tutte pensate per creare un ponte tra il Sud Italia, porta per il Mediterraneo, e Milano, porta per l’Europa.

L’evento si terrà il 30 Ottobre 2019 alle ore 11:00 presso la Città Metropolitana di Milano, presso la Sala ex Caccia di Viale Piceno, 60, in presenza di autorità istituzionali rappresentanti il Comune di Milano, la Prefettura, la Questura e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati.

Interverranno, inoltre, Marisa Musaio, Professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università Cattolica di Milano, a proposito della condizione giovanile in Italia, e Carlo Altomonte, Professore Associato di Politica Economica Europea presso l’Università Cattolica di Milano, in merito a giovani ed emigrazione.

Seguirà il racconto di quanto fatto nell’ultimo anno in Via Massena 4 da parte di Paolo Buonafede, Responsabile del Progetto “Il ponte sullo stretto: Milano – Reggio Calabria”, e le conclusioni di Don Valerio Chiovaro, Presidente di Attendiamoci ONLUS e Professore a Contratto di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

