La dea bendata bacia Milazzo: vinti 500 mila euro con “Il Miliardario”

29 Ottobre 2019 17:08

Il biglietto vincente è stato acquistato in una ricevitoria in via XX Luglio a Milazzo

La Dea Bendata bacia Milazzo. Nella città mamertina un fortunato giocatore ha vinto 500 mila euro giocando a “Il Miliardario”. Il biglietto vincente è stato acquistato in una ricevitoria in via XX Luglio. Il titolare del punto vendita racconta di non sapere chi sia la persona che ha vinto questa somma e che “se fossi stato io l’avrei sicuramente messa a disposizione della nostra Milazzo, per favorirne il turismo e lo sviluppo. Mi sarebbe anche piaciuto aiutare qualche persona che purtroppo si trova in difficoltà”.

