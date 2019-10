La Costituente del Forum dei Giovani di Gioia Tauro parteciperà alla manifestazione del 23 Ottobre

21 Ottobre 2019 13:03

“Gli atti vandalici perpetrati ai danni della scuola elementare Don Milani, seppure fossero dettati solo da ignoranza e inciviltà, rappresentano gravi segnali di intolleranza e di odio, colpendo profondamente i giovani scolari della comunità Gioiese. La Costituente del Forum esprime la propria preoccupazione per questi gesti che si distanziano totalmente dallo spirito di rispetto e tolleranza, di apertura e di inclusione che i cittadini impegnati nella Costituzione del Forum Giovanile riconoscono come capisaldi della propria azione”. E’ quanto scrive in una nota la Costituente del Forum dei Giovani Gioia Tauro. “E’ proprio per questa ragione – prosegue la nota- che la nostra adesione alla manifestazione del 23 Ottobre contro gli atti vandalici è necessaria ed imprescindibile. Confidiamo inoltre nel lavoro delle Forze dell’Ordine, che assicurino al più presto alla Giustizia i responsabili di tali vergognosi atti, e facciamo appello alle forze sane della città di Gioia Tauro affinché ci si possa stringere e lavorare compattamente per affermare i valori universali di rispetto e tolleranza, in modo da isolare e spegnere sul nascere i pericolosi focolai di vandalismo e intolleranza verso la nostra città”, conclude la nota.

