Kevin Labate, il 17enne eroe di Reggio Calabria: “ha difeso 4 ragazze dal maniaco marocchino con coraggio straordinario”

13 Ottobre 2019

Reggio Calabria, la testimonianza dopo i fattacci di ieri sera a bordo di un autobus dell’Atam e il coraggio di Kevin Labate, 17enne che ha difesole ragazze nel mirino del maniaco marocchino

La brutta storia di ieri sera a Reggio Calabria, dove un marocchino clandestino ha tentato di palpeggiare alcune ragazzine, ha particolarmente scosso la città. La copertina del giorno la merita Kevin Labate, 17enne di Pellaro (nella foto), che con estremo coraggio ha difeso le ragazze, una 18enne e tre minorenni, nel mirino del maniaco nordafricano. Kevin si trovava a bordo del bus dell’Atam che da Pellaro si dirigeva verso il centro di Reggio Calabria. Mentre il mezzo percorreva via Sbarre Centrali, il clandestino di circa 30 anni ha iniziato a fare proposte oscene alle ragazze, avvicinandosi e tentando di palpeggiarle. A quel punto Kevin si è avvicinato ed è intervenuto per difenderle, quando il marocchino l’ha preso per il collo sbattendolo contro il vetro del bus. Kevin è riuscito a svincolarsi e ha testimoniato, insieme alle ragazze e agli altri presenti, quanto accaduto, mentre i Carabinieri hanno fermato il clandestino in fuga e l’hanno portato in Caserma.

Quando i genitori di Kevin sono arrivati in Caserma, hanno ricevuto sentiti ringraziamenti e complimenti da parte delle ragazze che avevano subito il tentativo di molestie e dai loro parenti, con un fragoroso applauso. “Su quell’autobus c’erano tante persone, anche adulte. Ma l’unico a intervenire è stato suo figlio: meriterebbe un premio“. E così questo ragazzo diventa nel weekend il simbolo di una città che non si vuole arrendere ai soprusi e alle violenze, con la speranza che questo sentimento di giustizia e di ribellione ai soprusi venga sempre più diffuso e radicato nella cultura cittadina a tutti i livelli e per ogni tipo di abuso.

