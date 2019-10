Juventus-Bologna, mano di de Ligt: furia rossoblu per il rigore non fischiato [FOTO e VIDEO]

19 Ottobre 2019 23:00

Grandi proteste in casa Bologna nella sfida contro la Juventus, furia del club rossoblu per il fallo di mano di de Ligt in area di rigore

RIGORE JUVENTUS-BOLOGNA – Si è concluso l’ultimo match del sabato valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A, vittoria con il brivido per la squadra di Maurizio Sarri, 2-1 ma Bologna pericolosissimo nel finale con un super Buffon che ha salvato il risultato. Juventus in vantaggio con Cristiano Ronaldo, poi il pareggio firmato da Danilo, nel secondo tempo è Pjanic a realizzare la rete del definitivo successo. Nel finale altissima tensione e grandi proteste da parte del Bologna, fallo di mano in area di rigore di de Ligt ma dopo un consulto al Var l’arbitro non ha concesso il calcio di rigore. Va ricordato che non esiste più la regola dell’involontarietà ma solamente la regola del braccio staccato dal corpo, in questo caso l’arbitro ha deciso di non fischiare tra mille polemiche. In basso il video.

Valuta questo articolo