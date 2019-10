John Turturro: “In Italia mi sento a casa”

17 Ottobre 2019 21:04

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “è bellissimo essere qui, questa è una manifestazione molto vera, è proprio una festa che celebra il cinema”. Lo ha detto all’Adnkronos l’attore John Turturro, stasera sul red carpet inaugurale della 14esima edizione della festa capitolina. L’attore è a Roma per presentare ‘Jesus Rolls’, pellicola che ha diretto e che interpreta, è uno spin off di ‘Il grande Lebowski’, celebre film dei fratelli Coen che lo vide protagonista. “Io qui in Italia mi sento a casa -dice Turturro in italiano- ci ho lavorato cinque volte ed è fantastico”.

