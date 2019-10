Iv: Bellanova, ‘no scissione ma scelta di chiarezza’**

20 Ottobre 2019 12:15

Firezen, 20 ott. (Adnkronos) – “Italia Viva non è nata da una scissione ma un scelta di chiarezza. Io le divisioni non le ho mai fatte ma in questa situazione non si poteva fare altro c’erano troppi litigi, troppe discussioni, troppe bande armate. abbiamo fatto chiarezza, perchè siamo stanchi di litigi inutili”. Lo dice Teresa Bellanova alla Leopolda.

