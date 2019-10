Ittiopatologia: prestigioso riconoscimento per un dottorando dell’Università di Messina

25 Ottobre 2019 11:41

Un dottorando dell’Università di Messina si classifica secondo al Premio Pietro Ghittino

Il dott. Carmelo Iaria, dottorando in biologia applicata e medicina sperimentale del Dipartimento CHIBIOFARAM, si è classificato secondo al premio “Pietro Ghittino”, prestigioso riconoscimento conferito dalla società italiana di patologia ittica (SIPI) per il miglior curriculum di ricercatore under 40 dell’anno.

Il dott. Iaria ha presentato ben 7 lavori inerenti l’ittiopatologia pubblicati tra agosto 2018 e agosto 2019 su riviste internazionali (ISI). Al XXV congresso nazionale della SIPI di Gaeta, il gruppo di ittiopatologi messinesi ha inoltre ottenuto un secondo posto per una comunicazione orale in collaborazione con la Prof. Francesca Carella di UNINA, un terzo posto per il poster presentato dal dott. Giovanni De Benedetto, dottorando in scienze veterinarie sotto la supervisione della Prof. Gabriella Gaglio, ed ha visto il Prof. Fabio Marino riconfermato nel Direttivo della società scientifica per il triennio 2020-2023.

