Intesa Spaolo: a Padova attività didattiche per le scuole a Palazzo Donghi Ponti

Padova, 28 ott. (Adnkronos) – Il Gruppo Intesa Sanpaolo torna a proporre per la Giornata mondiale del Risparmio un ampio programma di eventi e iniziative, che si svolgeranno in molte città italiane e all’estero, nei paesi dove la Banca è presente direttamente o attraverso le sue controllate.

Il programma va sotto il nome L’Arte del Risparmio, perché anche risparmiare è un’abilità che si può apprendere e che, come tutte le attività umane, può avere un risvolto creativo. L’idea l’ha lanciata il Museo del Risparmio, che ne ha fatto una missione educativa e ludica assieme, con attività per ogni fascia d’età e livello di preparazione, anche e soprattutto per chi parte da zero.

L’edizione 2019 vede il coinvolgimento di Banca dei Territori, del polo museale delle Gallerie d’Italia e dell’Archivio Storico del Gruppo con proposte distribuite su più città: tra cui Padova. A Palazzo Donghi Ponti, in Corso Garibaldi 22/26, la Direzione Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige propone attività didattiche e creative gratuite per le scuole primarie. Martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre dalle ore 9, per ragazzi delle scuole primarie. Visita a Palazzo Donghi Ponti, compreso il caveau con le cassette di sicurezza, con collegamenti storici relativi alla città di Padova. A seguire attività didattiche per riflettere sul proprio approccio al risparmio e sulla gestione delle finanze personali.

