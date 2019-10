Infortunio Dessena, problemi per il giocatore del Brescia: centrocampista in lacrime

21 Ottobre 2019 22:21

Bruttissimo infortunio per il centrocampista del Brescia, Daniele Dessena. Il centrocampista è uscito in lacrime dal terreno di gioco

Daniele Dessena ha dovuto lasciare il campo per un brutto infortunio. Si sta giocando Brescia-Fiorentina, risultato fermo ancora sullo 0-0. Al 55′ il centrocampista, già vittima di una botta nel primo tempo e abbastanza incline agli infortuni, si è visto pestare la caviglia destra da Pulgar. Giallo per il centrocampista cileno della Fiorentina e ingresso dei medici bianco-azzurri sul terreno di gioco. La caviglia ha compiuto una torsione innaturale ed è stata immobilizzata. Il centrocampista di casa è uscito in barella tra le lacrime e tra gli applausi dello stadio “Rigamonti”.

