Incidente mortale col giallo in Sicilia: si autoaccusa, ma non era lei alla guida dell’auto che ha causato un morto e tre feriti

13 Ottobre 2019 17:24

Incidente mortale col giallo in Sicilia: è un giovane di 28 anni il guidatore della Mercedes che ieri sera ha investito la Lancia Y e non la sorella del guidatore, una ragazza di 22 anni, che si era attribuita inizialmente la responsabilità del sinistro

Incidente col giallo in a Marsala dove la Polizia Municipale ha accertato che è un giovane di 28 anni il guidatore della Mercedes che ieri sera ha investito la Lancia Y e non la sorella del guidatore, una ragazza di 22 anni, che si era attribuita inizialmente la responsabilità del sinistro. Nel terribile impatto su cui viaggiava una famiglia è deceduto un uomo e sono rimasti feriti la moglie e due piccole figlie. Il giovane, dopo essere stato convocato dalle forze dell’ordine, ha confessato il raggiro. Il pm avrebbe disposto gli esami per il test alcolimetrico e tossicologico. La sorella rischia un procedimento penale per simulazione di reato, false dichiarazioni, e favoreggiamento.

Valuta questo articolo