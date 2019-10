Tragico incidente nella notte: scontro tra scooter e mezzo di Messina Servizi, morto giovane [NOME e DETTAGLI]

9 Ottobre 2019 08:38

Messina: nella notte un giovane è morto a seguito di un grave incidente stradale, le cause sono in corso di accertamento

Tragedia nella notte a Messina: un giovane è morto a seguito di un grave incidente stradale.

Il 28enne, Carmelo Luciano Galletta, è deceduto nell’impatto tra lo scooter su cui viaggiava e un mezzo di Messina Servizi, fermo ai bordi della strada per eseguire lavori di scerbatura nello spartitraffico. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di notte, lungo la via Catania, nei pressi del cimitero monumentale. Il giovane è stato subito soccorso e portato in ambulanza al Policlinico, ma è deceduto poco dopo. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Valuta questo articolo