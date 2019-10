Pauroso incidente a Roma, autobus va a sbattere contro un albero: 14 feriti, sul posto 12 ambulanze

16 Ottobre 2019 10:19

Sono 14 i passeggeri feriti che erano a bordo dell’autobus che questa mattina è uscito di strada in via Cassia a Roma contro un albero

Grave incidente a Roma dove numerosi passeggeri sono rimasti feriti dopo che un bus è uscito di strada in via Cassia finendo contro un albero. Sul posto sono intervenuti 12 ambulanze del 118. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita anche se 5 di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Incidente a Roma, autobus va a sbattere contro un albero: Atac ha attivato un’indagine interna

“Atac ha subito attivato un’indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone”. E’ quanto afferma Atac in una nota precisando che “l’azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti”.

