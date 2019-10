26 Ottobre 2019 20:47

Scontro auto-moto in via La Farina a Messina: centauro in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni

Incidente in via La Farina a Messina. Secondo quanto si apprende un motociclista sarebbe stato travolto da un’auto. Sul posto è già intervenuto il personale medico del 118 e le condizioni del centauro non sarebbero gravi. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti medici, ma avrebbe riportato solo lievi ferite. Seguiranno aggiornamenti.

