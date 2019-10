31 Ottobre 2019 09:41

Incidente a Firenze, una giovane donna è rimasta ferita nello scontro tra un autobus e un’auto: trasferita in ospedale in elisoccorso

Grave incidente questa mattina nel comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, dove una giovane donna è rimasta ferita nello scontro frontale tra un autobus e un’auto. I vigili del fuoco hanno estratto la ragazza che era alla guida dell’auto e l’hanno affidata al personale medico del 118 per il successivo trasporto in ospedale avvenuto con l’elisoccorso. Sul posto le forze dell’ordine

Foto di repertorio

