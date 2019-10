Drammatico incidente sull’A21, scontro tra mezzi pesanti, un morto

19 Ottobre 2019 13:41

Drammatico incidente sull’A21,un uomo di 57 anni è morto in uno scontro tra due tir

Grave incidente questa mattina lungo l’A21 Torino-Brescia. Un uomo di 57 anni è morto dopo un terribile impatto tra due mezzi pesanti. L’altro autista è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

