Pauroso incendio a Terme Vigliatore: fiamme altissime nella zona industriale [VIDEO]

23 Ottobre 2019 15:51

Paura a Terme Vigliatore per un incendio: vigili del fuoco sul posto

Paura a Terme Vigliatore per un vasto incendio nell’area industriale. Le cause del rogo, divampato nei pressi dell’autostrada A20 Messina-Palermo, sono ancora in corso di accertamento. In mattina una nube tossica e ben visibile a chilometri di distanza ha invaso tutta la zona. Alcune bobine elettriche sono state distrutte dalle fiamme. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, ancora al lavoro da stamattina alle 11 per mettere in sicurezza la zona. Al momento non si registrano feriti. Il rogo ha causato ingenti danni materiali.

Valuta questo articolo