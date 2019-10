In Duomo 10mila piatti contro la fame nel mondo

5 Ottobre 2019 18:49

Milano, 5 ott. (AdnKronos) – E’ partita questa mattina da Piazza Duomo, a Milano, la prima tappa di “In the name of Africa”, la più grande manifestazione di pixel art urbana nell’ambito degli eventi dedicati alla Giornata mondiale dell’Alimentazione, il 16 ottobre. Organizzata da Cefa Onlus – Il seme della Solidarietà, allo scopo di sensibilizzare sull’emergenza fame nel mondo, un problema endemico che, solo nel 2018 ha interessato più di 820 milioni di persone (pari a 1 individuo su 9), la manifestazione si è svolta “apparecchiando” Piazza Duomo con 10mila piatti di ceramica, pari a 60 quintali di peso.

La scena era quella di una immensa tavolata di piatti vuoti per ricordare che ancora oggi troppe persone non hanno accesso al cibo. Volontari e persone comuni hanno capovolto i piatti ad uno ad uno per formare, dapprima, il disegno dell’Africa. Poi, quello di un libro da cui nasce una spiga, illustrazione ideata dal fumettista Francesco Tullio Altan, e, infine, la sagoma dell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Un tributo al genio e un modo per sottolineare come l’educazione, lo studio, la formazione agricola e la conoscenza tecnica siano i mezzi fondamentali per sconfiggere la fame.

Ai partecipanti in piazzaè stata distribuita una copia del libro ‘Leonardo da Vinci. In the name of Africa’, a cui è stato legato un palloncino a forma di cuore. Il libro con il palloncino hanno poi riempito ogni piatto perché passione e formazione sono gli ingredienti alla base della lotta alla fame. Dopo Milano, l’iniziativa ‘ da quest’anno insignita dalla Medaglia del Presidente della Repubblica – arriverà, per la prima volta in Piazza del Popolo a Roma, sabato 12 ottobre, per il ‘Mese missionario straordinario’ indetto da Papa Francesco e in Piazza Maggiore a Bologna sabato 19 ottobre.

